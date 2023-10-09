Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после 19-20 сентября текущего года деятельность российских миротворцев будет адаптирована, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Захарова отметила, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев, обсуждаются с Баку: "Уже свернут ряд стационарных временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента, принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже об этом говорили, обсуждаются с Баку".