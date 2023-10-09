Патрушев в Баку
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Баку, где будут проведены плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности.
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Баку, где будут проведены плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности.
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