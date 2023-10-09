Израиль: Народ детоубийц этого заслуживает
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац прокомментировал отключение в секторе Газа воды и света.
"До этих дней мы поставляли в сектор Газа 54000 кубометров воды и 2,700 мегаватт электричества в день. Теперь этого нет. Топлива для генераторов у них хватит еще на несколько дней, а через неделю без электроэнергии полностью перестанет работать канализация. Это то, что заслужил народ детоубийц. То что было - того больше не будет", написал Кац в соцсети Х.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!