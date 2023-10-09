SOCAR AQS успешно завершила еще один сложный буровой проект

Впервые в истории SOCAR компания SOCAR AQS пробурила боковой ствол в ранее пробуренной скважине на платформе № 8 месторождения Гюнешли, что является одним из самых сложных проектов в области бурения.

Боковой ствол скважины был успешно пробурен на пласт Фасила и сдан производственному объединению «Азнефть» SOCAR, являющемуся давним клиентом SOCAR AQS.

Боковой ствол скважины пробурен на глубину 2985 метров с клином-отклонителем, установленным в эксплуатационную колонну диаметром 6 5/8 дюйма, было открыто окно через две обсадные колонны. В ходе буровых работ в режиме реального времени осуществлялся мониторинг давления, чередования пластов и направленности скважины.

После того как скважина была пробурена на заданную глубину, в скважину успешно спущена эксплуатационная колонна диаметром 4 ½ дюйма с использованием специального оборудования для подвешивания колонны.

Учитывая наличие склонных к поглощениям пластов, компания SOCAR AQS впервые зацементировала эксплуатационный хвостовик с использованием новых технологий в скважине. Эксплуатационный хвостовик был испытан согласно плану вместе с устьевым оборудованием, объект введен в эксплуатацию согласно заданиям заказчика ПО «Азнефть», скважина была сдана для освоения, что привело к высокому уровню добычи.

Самир Моллаев, генеральный директор SOCAR AQS, сказал: «Бурение боковых стволов скважин очень важно для увеличения дебита многих скважин, которые эксплуатируются уже много лет. Так, для восстановления добычи более чем из 300 скважин на месторождении Гюнешли бурение боковых стволов скважин имеет особое значение. Это будет способствовать обеспечению устойчивости добычи нефти в стране, увеличению производительности скважин и повышению эффективности буровых работ».

Производственное объединение «Азнефть» SOCAR сыграло исключительную роль будучи частью команды при проектировании и бурении скважины.

Буровые работы проводились в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. В настоящее время освоение скважины успешно продолжается.

О SOCAR AQS

SOCAR AQS - интегрированная компания по управлению бурением и обслуживанием скважин, созданная в 2007 году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Nobel Energy и ООО Absheron Qazma (AQS). Компания обладает многолетним опытом работы в области бурения нефтяных и газовых скважин, предоставляя передовые технологии бурения и применяя новые методы управления. SOCAR AQS является пионером инновационного подхода в национальной буровой отрасли и имеет проверенный опыт в предоставлении безопасных и надежных решений. SOCAR AQS является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков с 2009 года и полностью соответствует всем требуемым международным стандартам.

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