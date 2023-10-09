Ильхам Алиев назначил новых послов в Индию и Эфиопию

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Гусейнли чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индия.

Другим распоряжением главы государства Ашраф Шихалиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия, а также в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Мальдивской Республике, Непале, Народной Республике Бангладеш и Королевстве Бутан.

Кроме того, распоряжением Ильхама Алиева Руслан Насибов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.