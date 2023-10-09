Путин: война в Израиле – «провал США»

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал события в Израиле. На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани российский лидер назвал войну Израиля и ХАМАС ярким примером «провала политики» США, передает «Коммерсант».

«США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего — реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства»,— сказал президент РФ.

Путин полагает, что конфликт между Израилем и Палестиной является «провалом политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование». «Соединенные Штаты не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон и приемлемых для палестинского народа»,— считает Путин.