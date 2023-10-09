Ашкелон находится на юго-западе Израиля, примерно в 12 км от границы с Газой.

ХАМАС сообщил, что ударил «сотнями ракет» по израильскому прибрежному городу Ашкелон в ответ на «насильное перемещение мирных жителей из сектора Газа».

В 17:00 по местному времени истек крайний срок, установленный ХАМАС, после которого группировка грозила атаковать израильский Ашкелон в ответ на удары Израиля по Газе. По истечении этого срока раздалось несколько громких взрывов, сообщает находящаяся в Ашкелоне корреспондент BBC Элис Кадди.

«Мы сидим в убежище вместе с местными жителями. Все смотрят на свои телефоны и с тревогой ждут, что будет дальше. За последние несколько минут мы слышали еще несколько взрывов», — сообщает корреспондент.

Haaretz сообщает, что одна из ракет попала в отель «Регина» в Ашкелоне.