В Баку угарного газа в воздухе выше нормы
Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Согласно сообщению, мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через автоматические станции по проверке качества воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов Баку, Сумгаита и Гянджи.
На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня содержание угарного газа в воздухе в Баку было определено выше нормы в 1,3 раза, оксида азота-4 по Сумгаиту - выше нормы в 1,1 раза.
Причиной этого в Минэкологии назвали интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий.