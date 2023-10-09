США могут вновь заморозить деньги Ирана

США могут вновь заморозить 6 миллиардов долларов Ирана, находящихся в банке Катара, в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильскую войну, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Шесть миллиардов долларов могут быть заморожены в любое время, но я не собираюсь объявлять какое-либо политическое решение по этому вопросу», - сообщил он в эфире телеканала MSNBC, говоря о возможных действиях США в отношении Ирана в случае его вовлеченности в палестино-израильский конфликт.

Кирби уточнил, что, по данным США, Тегеран до сих пор не начал тратить эти средства.