Россия призвала Баку и Ереван обменяться пленными

Россия рассчитывает, что процесс обмена пленными между Азербайджаном и Арменией будет завершен, условия для этого созрели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. В свою очередь мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем форматах завершить обмен пленными по принципу «всех на всех». Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия. Рассчитываем на то, что данный вопрос будет успешно решен», - цитирует ТАСС Захарову.