Пашинян принял формулу Алиева, но посоветовал российским войскам покинуть Карабах

«Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате «3+3» пройдет в Тегеране», - отметил премьер Армении.

Армения готова принять участие в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате «3+3». Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян также заявил, что, если миротворцы РФ оставят Карабахский регион Азербайджана, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению, заявил Пашинян.

Пашинян также заявил, что внутри Евросоюза есть консенсус о необходимости углублять сотрудничество с Ереваном. «Очень важным является тот факт, что внутри ЕС есть консенсус углублять отношения с Арменией», - заявил премьер в интервью Общественному телеканалу.

Напомним, ранее президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан является инициатором формата сотрудничества 3+3, и расценил проведение в скором времени встреч в данном формате как позитивный шаг. Глава государства также отметил, что Азербайджан всегда был сторонником мира и автором мирных инициатив в регионе.