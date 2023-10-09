Глава МИД Израиля отказался от предложения Евросоюза

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отклонил приглашение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля присоединиться к экстренной встрече глав МИД в Омане, сообщил источник The Times of Israel в его офисе.

По словам собеседника издания, пока Израиль «борется с преступным терроризмом и мир безоговорочно поддерживает» его в этом, «нет места теоретическим дискуссиям — только решительная и бескомпромиссная война против палестинского терроризма».

Источник добавил, что Коэн проводит телефонные переговоры с коллегами из европейских стран. Вечером он также намерен созвониться с главами МИД Непала и Таиланда. Bangkok Post сообщала, что в Израиле погибли по меньшей мере 18 тайцев. Также было известно как минимум о 10 погибших гражданах Непала.