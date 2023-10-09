Права и безопасность лиц, которые станут гражданами Азербайджана, будут обеспечены, заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Палаты депутатов парламента Румынии Альфредом-Робертом Симонисом.

Отметив, что антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном 19–20 сентября в Карабахе, достигли своих целей менее чем за 24 часа, незаконные структуры сепаратистского режима пали, и Азербайджан восстановил свой суверенитет, Сахиба Гафарова довела до внимания собеседника, что уже начата реализация процесса реинтеграции этнических армян Карабахского региона. За короткое время состоялись три встречи специального представителя правительства Азербайджана с представителями армянских жителей Карабаха.

«Будут обеспечены все права и безопасность лиц, которые станут гражданами Азербайджана», - подчеркнула председатель Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса также отметила, что никто не принуждал этнических армян покидать Карабах.

«Те, кто уехал, сделали это по собственному выбору, и Азербайджан обеспечил безопасность их передвижения», - сказала Сахиба Гафарова.