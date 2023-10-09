Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече, говоря об успешном двустороннем сотрудничестве в политической сфере, Али Асадов оценил как один из важных факторов этого сотрудничества взаимную поддержку в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром по делам административных и бюрократических реформ Республики Индонезия Абдуллахом Азваром Анасом.

Сообщив, что в 2022 году торговый оборот между странами увеличится в пять раз, премьер-министр подчеркнул важность продолжения усилий в этом направлении.

Стороны подтвердили наличие успешного сотрудничества между странами в сфере оказания гражданам государственных услуг и обменялись мнениями о ходе реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанного в 2017 году между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Министерством по делам административных и бюрократических реформ Индонезии.

Стороны отметили, что в рамках реализации меморандума в Индонезии функционируют центры государственных услуг на основе модели ASAN Xidmət. Кроме того, госслужащие индонезийской стороны, работающие в соответствующей сфере, регулярно проходят в Азербайджане тренинги у специалистов ASAN Xidmət по различным направлениям.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в энергетической, гуманитарной и многих других сферах.