Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

Россия получила 83 голоса при голосовании по избранию в состав Совета по правам человека ООН в Генеральной Ассамблее всемирной организации, в то время как для избрания необходимо 97 голосов. Об этом сообщает ТАСС.

В результате в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, получившая 160 голосов.

Россия была избрана в состав СПЧ в 2020 году и работала в нем до апреля 2022 года. Генассамблея ООН 7 апреля 2022 года приостановила членство России в Совете на фоне вторжения РФ в Украину. Позже Россия выразила намерение вернуться в СПЧ.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены имеют право голоса при принятии резолюций и спецсессий, проводимых Советом. СПЧ проводит не менее трех регулярных сессий в год.