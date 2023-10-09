Кровавая резня: на границе с сектором Газа нашли тела 200 убитых ХАМАС израильтян фото; видео
Армия обороны Израиля разрешила иностранным журналистам побывать в разгромленном кибуце Кфар-Аза, который находится в нескольких километрах от сектора Газа. В нем боевики ХАМАС убили около 200 израильтян. 40 из обнаруженных тел — дети, пишут израильские СМИ.
Правоохранители продолжают вывозить тела из домов, число жертв может вырасти.
Сообщается, что все автомобили на дорогах сожжены, некоторые дома также пострадали от огня. В населенном пункте остались и машины боевиков ХАМАС, которые, возможно, заминированы, рассказали журналисты.
Корреспондент «Рейтерс» написала, что «репортеры ходили по тропинкам кибуца, где стоял тяжелый трупный запах». «Тела местных жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и обгоревших автомобилей. Израильские солдаты ходили от дома к дому, чтобы вынести трупы», — сказано в репортаже.
«Вы видите детей, матерей, отцов в спальнях, в защитных комнатах… Их убили террористы. Это не война, это не поле битвы. Это резня, это террористическая атака», — цитируют журналисты генерал-майора Итая Верува.
«Это то, чего я никогда в жизни не видел. Это то, что мы представляли себе из рассказов наших дедушек, бабушек о погромах в Европе и других местах», — сказал Верув.
У ЦАХАЛ пока нет точного числа жертв.
'It's not a war, it's not a battle. It's a massacre'— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023
Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists
IDF Major General Itai Veruv describes the scene of brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta