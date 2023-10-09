Армия обороны Израиля разрешила иностранным журналистам побывать в разгромленном кибуце Кфар-Аза, который находится в нескольких километрах от сектора Газа. В нем боевики ХАМАС убили около 200 израильтян. 40 из обнаруженных тел — дети, пишут израильские СМИ.

Сообщается, что все автомобили на дорогах сожжены, некоторые дома также пострадали от огня. В населенном пункте остались и машины боевиков ХАМАС, которые, возможно, заминированы, рассказали журналисты.

Корреспондент «Рейтерс» написала, что «репортеры ходили по тропинкам кибуца, где стоял тяжелый трупный запах». «Тела местных жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и обгоревших автомобилей. Израильские солдаты ходили от дома к дому, чтобы вынести трупы», — сказано в репортаже.

«Вы видите детей, матерей, отцов в спальнях, в защитных комнатах… Их убили террористы. Это не война, это не поле битвы. Это резня, это террористическая атака», — цитируют журналисты генерал-майора Итая Верува.

«Это то, чего я никогда в жизни не видел. Это то, что мы представляли себе из рассказов наших дедушек, бабушек о погромах в Европе и других местах», — сказал Верув.

У ЦАХАЛ пока нет точного числа жертв.