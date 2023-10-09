Эрдоган обсудит с Путиным войну Израиля и ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
«Я ранее провел телефонные переговоры с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным. Будет также беседа с [генсеком ООН Антониу] Гутерришем», - сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.
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