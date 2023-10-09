В социальной сети X (Twitter) пользователи по имени «Харим Шах» и «Аб Хан» поделились фотографиями бывших «президентов НКР» Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, арестованных сотрудниками СГБ, а также Давида Ишханяна, который был «главой парламента» сепаратистов, отметив, что это высокопоставленные израильские генералы.

Несколько сторонников организации ХАМАС представили лидеров карабах ских сепаратистов, арестованных Службой госбезопасности Азербайджана и доставленных в Баку, как «израильских генералов, захваченных боевиками ХАМАС».

Данные посты молниеносно разошлись в социальной сети X(бывший Twitter).

Boomlive.in исследовал эти фотографии в Интернете и установил, что на самом деле они взяты с видео ареста лидеров карабахских сепаратистов.

Напомним, что во время внезапного нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС взяли в заложники большое количество мирных жителей и солдат. Среди них есть и высокопоставленные офицеры.