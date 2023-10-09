Евросоюз настаивает на обеспечении гуманитарного доступа в сектор Газа и создании коридоров для выхода беженцев. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Омане.

«Участники выразили осуждение любой атаки против населения, призвали освободить заложников, к уважению международного права и гуманитарного права, открыть гуманитарные коридоры и способствовать тому, чтобы люди могли уезжать в Египет», - сказал Боррель.

По его словам, ЕС должен нарастить гуманитарную помощь жертвам «этой трагедии».