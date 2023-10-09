Эрдоган призвал создать государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме

«Наши опасения насчет этого очень-очень высоки. Я не уверен, что это все закончится в течение недели или двух. И поэтому мы продолжаем работу, контакты с лидерами. Ищем решения для посредничества, для того чтобы остановить происходящее», - сказал президент Турции, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

Турецкий лидер указал, что ближневосточную проблему нужно решать, и «окончательное решение - это создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме». «Мы призываем всех влиятельных игроков в регионе взять на себя ответственность за установление мира под лозунгом «В справедливом мире нет проигравших»… Нужно воздерживаться от шагов, которые приведут к еще большей крови», - сказал он.

Эрдоган также отметил, что «нельзя смотреть на происходящее только со стороны ХАМАС». По его словам, «их потери - 750 человек, более двух тысяч ранены». «Со стороны Израиля есть потери. Это те данные, которые я получил ранее...», - добавил он.

Говоря о ситуации в Газе, Эрдоган обратил внимание на нарушения прав человека в секторе: «Как мы до этого дошли? Мы сталкиваемся здесь с постоянными смертями в течение многих лет. Сейчас в Газе нет водоснабжения, нет электричества. А что же с правами человека?». Турецкий президент добавил, что «согласно Декларации о правах человека нельзя отключать электричество или воду»: «А что сейчас происходит с больницами и местами отправления культа? Они подвергаются безжалостным ударам. И никто ничего не говорит».

Президент Турции, комментируя отправку США авианосца «Джеральд Форд», задался вопросами: «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда? Он запустит все свои самолеты, катера, окружит Газу и будет по ней бить, открывая двери к очень серьезным массовым смертям?».