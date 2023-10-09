В Пентагоне хотят отправить второй авианосец к берегам Израиля

США рассматривают возможность отправки авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр» к берегам Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

Согласно сообщению, в случае принятия решения об отправке авианосца он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.

По информации представителей Пентагона, ранее направленный из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой, состоящей из ракетного крейсера и четырех эсминцев, прибудут к берегам Израиля уже во вторник. Военное ведомство США окончательно не решило, будет ли смена авианосных групп или обе останутся у берегов Израиля.