Рамиль Усубов встретился с Патрушевым: что обсудили

Согласно информации, опубликованной на сайте Совбеза РФ, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества РФ и Азербайджанской Республики в сфере глобальной и региональной безопасности, в том числе на Южном Кавказе.

Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб двух стран, включая совместное противодействие незаконному обороту наркотиков, а также борьбе с преступлениями в области информационно-коммуникационных технологий. Затронуты темы развития торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного диалога.

Н.Патрушев и Р.Усубов подвели итоги состоявшихся в этот же день российско-азербайджанских консультаций по безопасности с участием представителей аппаратов советов безопасности, министерств и ведомств двух стран.