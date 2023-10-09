Блинкен летит в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль 11–12 октября для обсуждения с местными властями обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Госсекретарь Блинкен в ближайшие несколько дней отправится в Израиль, чтобы напрямую обсудить с нашими израильскими партнерами ситуацию на земле, — сказал Миллер. — Ожидается, что он отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг».