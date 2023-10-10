Израиль обстреляли из Сирии
Армия Израиля сообщила, что зафиксировала обстрел израильской территории со стороны Сирии.
«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», - говорится в сообщении.
По информации израильских военных, часть снарядов пересекла границу и попала на израильскую сторону, часть, предположительно, упала в незаселенной местности.
Израильские СМИ пишут, что в ответ израильская армия открыла огонь из танков и минометов по району, откуда велся обстрел.