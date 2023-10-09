«Если США вмешаются…»: хуситы предупреждают и угрожают

Лидер проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси пригрозил «военным ответом», если США вмешаются в палестино-израильский конфликт.

«Мы готовы принять участие в ракетных ударах, атаках с помощью беспилотников и в других формах военного ответа, если Америка напрямую вмешается в агрессию против Палестины», - сказал он в обращении к сторонникам ХАМАС, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Лидер движения заявил, что хуситы готовы координировать свои действия с другими группировками и присоединиться к их действиям в зоне конфликта. «Есть красные линии, когда речь идет о Газе», - подчеркнул он.