Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 00:32

Дорон Паскин, экономический обозреватель израильского издания «Калькалист», задается вопросом, где именно лидеры ХАМАС, постоянно жалующиеся на нищенское существование жителей Газы, нашли средства на проведение самой крупной в современной истории террористической атаки на Израиль. По данным UNRWA (Агентство ООН по оказанию помощи палестинцам на Ближнем Востоке – ред.), на четвертый день войны Израиля с ХАМАС без крова в результате интенсивных бомбардировок ВВС ЦАХАЛ остались уже 20 тысяч жителей сектора, которых временно размещают в школах.

Ссылаясь на данные ООН, Паскин сравнивает ущерб, нанесенный военными операциями зданиям и инфраструктуре Газы в период с 2009 по 2021 год и составивший 5 миллиардов долларов, с нынешними бомбардировками, утверждая, что в итоге он окажется значительно большим. «В ходе нынешней войны Израиль изменит суть экономических связей с сектором Газа, который почти полностью зависит от него, - утверждает обозреватель. - Учитывая, что Израиль контролирует поступление в сектор электроэнергии, топлива и товаров, а также предоставляет работу его жителям, эти изменения приведут экономику Газы к полному коллапсу. И хотя у Газы есть возможность получать товары и топливо из Египта, в том числе путем контрабанды, это в любом случае не удовлетворит спрос более чем двухмиллионного населения сектора, к тому же неясно, в какой степени Египет заинтересован в том, чтобы бросить режиму ХАМАС спасательный круг». По словам эксперта, израильское давление на Газу ощущается более чем остро. Так, уже на второй день войны, 8 октября, электрическая компания сектора заявила, что из-за прекращения подачи электроэнергии из Израиля ее дефицит для населения Газы составил 80 процентов. Усугубляет ситуацию тот факт, что часть мощностей основных местных поставщиков была выведена из строя после израильских бомбардировок.

«Работа местных электростанций зависит также от поставок топлива из Израиля, которые в ближайшее время также прекратятся, - пишет Дорон Паскин. - Важнейший элемент экономики Газы — это работа ее жителей в Израиле. До начала войны 18 тысяч рабочих и торговцев из Газы имели лицензию на работу в Израиле, и израильские власти резонно полагали, что ХАМАС будет заинтересован в сохранении такой ситуации. Жители сектора боролись за получение этих лицензий, и ХАМАС поощрял это, поскольку поступающие в Газу деньги помогали ему укреплять контроль над экономикой сектора и выделять средства на вооруженные силы. В среднем работники из Газы зарабатывали в Израиле ежемесячно 6 500 шекелей (примерно 1 700 долларов – ред.). По меркам Газы это огромная сумма, которая в шесть раз (!!) превышала среднюю зарплату в секторе. Ежедневно от работы в Израиле в Газу поступало примерно 3 миллиона долларов, что по меркам местной экономики представляло весьма существенную сумму». Но, по словам эксперта, трудности жителей Газы никогда не были приоритетом для лидеров ХАМАС, которые предпочли идеологические соображения экономическим выгодам и методично занимались наращиванием своего военного потенциала и разработкой планов боевых действий, которые и были реализованы во время нападения на Израиль 7 октября. Поразительно то, что руководству ХАМАС удалось ввести в заблуждение как израильское руководство, так и государства, выступавшие в качестве посредников. В частности, ХАМАС убедил Израиль и арабские страны, что в обмен на финансовые вливания и восстановление сектора Газа он готов к временному затишью. На деле же эти посулы оказались частью мошеннической схемы, применявшейся военным крылом организации для обеспечения внезапности нападения на Израиль.

По словам Паскина, деньги Катара, являющегося главным финансовым спонсором Газы, были также частью плана, направленного на создание иллюзии о том, что жизнеобеспечение жителей напрямую зависит от потока получаемых наличных денег. Так, в августе режим ХАМАС заявил, что не может выплатить зарплату госслужащим, поскольку в последние месяцы деньги из Катара в сектор не поступали ежемесячно, а их объем сократился с десяти до трех миллионов долларов (причиной охлаждения Катара к проблемам сектора Газа стало сближение лидеров ХАМАС с президентом Сирии Башаром Асадом – ред.). Помимо этого, в обмен на свои деньги Катар требовал от ХАМАС гарантий спокойствия хотя бы на время еврейских праздников.