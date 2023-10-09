Евросоюз обвинил Израиль в нарушении международного права
Отдельные решения властей Израиля в отношении сектора Газа находятся в противоречии с международным правом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступив с этим заявлением после экстренной встречи министров иностранных дел ЕС.
«Израиль имеет право защищать себя, но это необходимо делать в соответствии с международным правом, гуманитарным правом», — цитирует BBC Борреля.
По его словам, «некоторые действия, такие как отключение электроэнергии и прекращение поставок продовольствия для гражданского населения, противоречат международному праву».
Министры иностранных дел ЕС призывают обе стороны уважать гуманитарное право. «Это означает, что гражданскому населению Газы не будет блокироваться вода, еда или электричество», — отметил глава европейской дипломатии, подчеркнув, что ЕС считает ХАМАС террористической организацией, но «не все палестинцы являются террористами».
«Поэтому коллективное наказание было бы несправедливым и непродуктивным. Это противоречило бы нашим интересам и интересам мира», — отметил Боррель.