Евросоюз обвинил Израиль в нарушении международного права

Отдельные решения властей Израиля в отношении сектора Газа находятся в противоречии с международным правом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступив с этим заявлением после экстренной встречи министров иностранных дел ЕС.

«Израиль имеет право защищать себя, но это необходимо делать в соответствии с международным правом, гуманитарным правом», — цитирует BBC Борреля.