Леонид Швец, автор haqqin.az 01:16

В Калининграде 9 октября произошло примечательное событие. На площади Победы собрались несколько человек, чтобы почтить память погибших от атаки ХАМАС. У них с собой были лампадки со свечами, цветы и флаг Израиля. Вскоре, как это принято в России, появился мужчина в гражданском, продемонстрировавший удостоверение известного учреждения, и двое полицейских. Собравшимся было велено убираться. Стражи порядка разъяснили гражданам, что «флаг Израиля – это как флаг Украины». Объединяет обе страны то, что «им помогает НАТО».

Действительно, как уложить в головы граждан мысль, что НАТО помогает и «фашистской» Украине, и Израилю - исторической родине евреев? Легче и Израиль записать в фашистские государства, чем признать, что НАТО может быть на стороне справедливости. Собственно, это и происходит в исполнении путинских пропагандистов и самодеятельных турбопатриотов. Самым ярким образцом стала статья в «Комсомольской правде», исполненная в лучших традициях борьбы с украинским «фашизмом». Поменялось только название страны. Александр Гришин назвал текст «Звериный оскал войны» не из-за чудовищного впечатления от расправы, которую устроили с мирными людьми боевики ХАМАС. Нет. Гришин клеймит Израиль, который «превратил Газу в концлагерь». Власть этой страны напоминает ему лидеров Третьего рейха, «политическая элита и руководство проявили себя настоящими нацистами и человеконенавистниками». Тему концлагерей подхватывает колумнист РИА Новости Петр Акопов: «Газа десятилетиями живет в режиме большого концлагеря, палестинцы оттуда не уйдут даже под ковровыми бомбардировками». Не задушишь, не убьешь!

Где нацисты, там есть и мужественные борцы с ними – партизаны. О яростном партизанском сопротивлении рассуждает придворный политолог Сергей Марков. А золотое перо Z-публицистики Анастасия Миронова пророчит будущее: «Думаю, что после этого государство Израиль исчезнет с политической карты мира в течение нескольких десятков лет. Потому что арабы продолжат укрепляться и вооружаться». Тема обреченности Запада и примкнувшего к нему Израиля замечательно перекликается в выступлениях российского президента и иранских аятолл. Владимир Путин регулярно рассказывает, что Владимир Зеленский – неправильный еврей, позор своего народа. Гордость российского народа, депутат Госдумы и бывший одесский еврей Анатолий Вассерман говорит, что евреи, те, израильские, обречены на статус оккупантов.

10 октября иностранных журналистов допустили в кибуц Кфар-Аза, в котором боевики ХАМАС убили около двухсот израильтян, сорок из которых – дети, включая младенцев. Корреспондент агентства «Рейтер» написала, что «репортеры ходили по тропинкам кибуца, где стоял тяжелый трупный запах». Все в шоке от увиденного. Какие-то подробности совершенных зверств даже не попали в репортажи, поскольку они за гранью всего человеческого. Но россиянам расскажут об «израильтянах-фашистах». Поступают все новые сообщения о россиянах, также ставших жертвами террористов. Но вы не найдете сообщений о соболезновании от российского лидера. «Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом на военное училище в Хомсе». «Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Ирака Абдельлатифу Рашиду соболезнования по случаю гибели людей в пожаре на свадьбе в городе Хамданийя».