Байден предупредил Иран и предоставил Израилю карт-бланш

Журналист напомнил, что «Израиль в прошлом бывал разочарован тем, что, хотя американские президенты публично поддерживали его право на самооборону, при этом формулировали свою поддержку весьма сдержанно».

«В этот раз ничего подобного не было. Байден прямо и однозначно заявил, что Израиль имеет право и обязанность реагировать. По сути, президент США предоставил Тель-Авиву карт-бланш на любые ответные действия в отношении ХАМАС, которые Израиль сочтет нужными в рамках верховенства закона», - заметил корреспондент.

Заявления Байдена «подкрепляются конкретными действиями: боеприпасы для снабжения ПВО Израиля уже в пути, а 12-я ударная авианосная группа ВМС США отправлена в восточную часть Средиземного моря. Это явное предупреждение «Хезболле» и Ирану: не связывайтесь с нами», пишет британский журналист.