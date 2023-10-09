Первый американский самолет доставил в Израиль боеприпасы

Первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии прибыл в ночь на среду в Израиль. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле… на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», - говорится в сообщении.

Израильские военные выразили США признательность за поддержку.

Во вторник вечером президент США Джо Байден сообщил, что его администрация намерена запросить у Конгресса США средства на оказание экстренной военной помощи Израилю. Глава Минобороны США Остин по телефону подтвердил израильскому коллеге Галанту готовность ускорить предоставление запрошенных средств ПВО и боеприпасов.