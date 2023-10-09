Пашинян заявил, что российские пограничники не уйдут из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит оснований для ухода российских пограничников или 102-й военной базы из Армении.

«Причины пребывания российских пограничных войск и 102-й военной базы вполне понятны, они продолжают существовать, и Армения и Россия не ставят такого вопроса», - заявил Пашинян в интервью Общественному телеканалу Армении.

Премьер Армении, говоря об армяно-российских отношениях, отметил, что страна не меняет вектор внешней политики. «Сейчас сложный период в глобальном смысле, проблема не в контактах между Ереваном и Москвой, а в отношениях между глобальными силами. Армения ничего не меняет. Мы ничего не аннулировали в армяно-российских отношениях, ниоткуда не выходили», - сказал Пашинян.