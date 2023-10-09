Инара Рафикгызы, судебный репортер 02:07

Руководитель, а также ответственные лица в компании Qranit-QP, занимающейся в Азербайджане по специальной лицензии буровзрывными работами, обвиняются в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. В настоящее время это дело рассматривается в Геранбойском районном суде. ООО Qranit-QP осуществляет деятельность на основании специальной лицензии, выданной в 2011 году Государственным агентством по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В ноябре 2016 года компания получила от Министерства экономики дополнительные лицензии на проведение буровых работ в горнодобывающей отрасли, а также на перевозку автотранспортом по территории страны опасных грузов. Qranit-QP заключила субподрядные соглашения на буровзрывные работы с турецкими компаниями «Kolin Construction» и DKT - основными подрядчиками проектов дорожно-инфраструктурной инфраструктуры, реализующихся в освобожденном от оккупации Карабахе. В частности, компания принимала участие в строительстве «Дороги Победы» Ахмедбейли-Физули-Шуша, многополосной автотрассы Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, шоссе Горадиз-Агбенд, которое является частью Зангезурского коридора, а также многочисленных тоннелей. Помимо этого, компания Qranit-QP выполняла в качестве субподрядчика буровзрывные работы при строительстве аэропорта в Лачине. * * * Представляем вашему вниманию выданные компании государственными организациями лицензии:

Учитывая все перечисленное, обвинения, выдвинутые против компании, звучат, по меньше мере, довольно странно. Все началось в прошлом году после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что на складе в поселке Газанбулаг Геранбойского района изготавливают и хранят взрывчатые вещества. В ордере на проверку упомянутого склада, представленном в октябре 2022 года в Сабаильский районный суд, сказано, что эти взрывчатые вещества изготавливаются «кустарным способом по заказу иностранных спецслужб» для «дестабилизации ситуации в стране». В самой компании Qranit-QP убеждены, что все это — результат происков конкурентов и недоброжелателей. На основании санкции суда, был произведен осмотр склада, где обнаружили слабоэффективное взрывчатое вещество игданит, изготовленное путем смешивания аммиачно-нитратных удобрений с дизельным топливом. И, хотя оперативная информация об угрозе государственной безопасности не подтвердилась, собранные материалы, тем не менее, были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре для проведения расследования по подозрению Qranit-QP в уклонении от предоставленных ей лицензионных требований. Которое, в свою очередь, возбудило уголовное дело по статьям 229.2.1 (незаконное изготовление оружия и взрывчатых веществ) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса в отношении директора Qranit-QP Рубады Муршудовой, заместителя директора Рамиля Гасанова и главного инженера Худаверди Гасаналиева. После завершения следствия, дело было отправлено на рассмотрение в Геранбойский районный суд.

В обвинительном заключении суда говорится, что, согласно законодательству, производством и реализацией взрывчатых веществ могут заниматься только государственные компании или предприятия, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Тогда, как лицензия, выданная компании Qranit-QP Госагентством по безопасности труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространялась на оборот всех взрывчатых материалов и взрывчатых веществ, используемых в горнодобывающей промышленности, за исключением их производства и реализации. В результате, в обвинительном заключении суда сказано, что, произведя 10 тонн игданита, компания Qranit-QP нарушила условия лицензии. Глава компании и другие ответственные лица по ходу следствия свою вину не признали. В частности, Худаверди Гасаналиев сообщил на предварительном следствии, что компания приняла решение изготавливать игданит в таких количествах в связи с ростом заказов, дорожающим импортом и задержками с ввозом в страну взрывчатых материалов из России и Турции. Как уже упоминалось, игданит является слабоэффективным взрывчатым материалом, для детонации которого требуются другие вещества. Кроме того, буквально, через 6-8 часов после изготовления он теряет свои свойства, на основании чего компания посчитала, что условий лицензии она не нарушает, поскольку имеющаяся у нее лицензия разрешала оборот взрывчатых веществ и взрывчатых материалов, а в само понятие «оборот», как указано в нормативных документах, входит также их изготовление. По словам представителей компании, в данном случае о понятии «производство» речь не идет вообще. Отметим, что в ходе судебного процесса интересы Рубабы Муршудовой и Рамиля Гасанова защищает глава адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнеры», известный адвокат Камандар Насибов и сотрудник этого бюро Вугар Алиев, сообщивший корреспонденту haqqin.az, что, поскольку в должностных инструкциях Муршудовой и ее заместителя нет пунктов, связанных с взрывчатыми веществами, им никак не может быть предъявлено обвинение по статье «превышение должностных полномочий».