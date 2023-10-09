Главу компании, которая должна взрывать, обвиняют в производстве взрывчатых веществ. Как так? громкое дело
Руководитель, а также ответственные лица в компании Qranit-QP, занимающейся в Азербайджане по специальной лицензии буровзрывными работами, обвиняются в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
В настоящее время это дело рассматривается в Геранбойском районном суде.
ООО Qranit-QP осуществляет деятельность на основании специальной лицензии, выданной в 2011 году Государственным агентством по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В ноябре 2016 года компания получила от Министерства экономики дополнительные лицензии на проведение буровых работ в горнодобывающей отрасли, а также на перевозку автотранспортом по территории страны опасных грузов. Qranit-QP заключила субподрядные соглашения на буровзрывные работы с турецкими компаниями «Kolin Construction» и DKT - основными подрядчиками проектов дорожно-инфраструктурной инфраструктуры, реализующихся в освобожденном от оккупации Карабахе.
В частности, компания принимала участие в строительстве «Дороги Победы» Ахмедбейли-Физули-Шуша, многополосной автотрассы Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, шоссе Горадиз-Агбенд, которое является частью Зангезурского коридора, а также многочисленных тоннелей.
Помимо этого, компания Qranit-QP выполняла в качестве субподрядчика буровзрывные работы при строительстве аэропорта в Лачине.
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Представляем вашему вниманию выданные компании государственными организациями лицензии:
Учитывая все перечисленное, обвинения, выдвинутые против компании, звучат, по меньше мере, довольно странно.
Все началось в прошлом году после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что на складе в поселке Газанбулаг Геранбойского района изготавливают и хранят взрывчатые вещества. В ордере на проверку упомянутого склада, представленном в октябре 2022 года в Сабаильский районный суд, сказано, что эти взрывчатые вещества изготавливаются «кустарным способом по заказу иностранных спецслужб» для «дестабилизации ситуации в стране».
В самой компании Qranit-QP убеждены, что все это — результат происков конкурентов и недоброжелателей.
На основании санкции суда, был произведен осмотр склада, где обнаружили слабоэффективное взрывчатое вещество игданит, изготовленное путем смешивания аммиачно-нитратных удобрений с дизельным топливом.
И, хотя оперативная информация об угрозе государственной безопасности не подтвердилась, собранные материалы, тем не менее, были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре для проведения расследования по подозрению Qranit-QP в уклонении от предоставленных ей лицензионных требований. Которое, в свою очередь, возбудило уголовное дело по статьям 229.2.1 (незаконное изготовление оружия и взрывчатых веществ) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса в отношении директора Qranit-QP Рубады Муршудовой, заместителя директора Рамиля Гасанова и главного инженера Худаверди Гасаналиева.
После завершения следствия, дело было отправлено на рассмотрение в Геранбойский районный суд.
В обвинительном заключении суда говорится, что, согласно законодательству, производством и реализацией взрывчатых веществ могут заниматься только государственные компании или предприятия, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Тогда, как лицензия, выданная компании Qranit-QP Госагентством по безопасности труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространялась на оборот всех взрывчатых материалов и взрывчатых веществ, используемых в горнодобывающей промышленности, за исключением их производства и реализации.
В результате, в обвинительном заключении суда сказано, что, произведя 10 тонн игданита, компания Qranit-QP нарушила условия лицензии.
Глава компании и другие ответственные лица по ходу следствия свою вину не признали. В частности, Худаверди Гасаналиев сообщил на предварительном следствии, что компания приняла решение изготавливать игданит в таких количествах в связи с ростом заказов, дорожающим импортом и задержками с ввозом в страну взрывчатых материалов из России и Турции.
Как уже упоминалось, игданит является слабоэффективным взрывчатым материалом, для детонации которого требуются другие вещества. Кроме того, буквально, через 6-8 часов после изготовления он теряет свои свойства, на основании чего компания посчитала, что условий лицензии она не нарушает, поскольку имеющаяся у нее лицензия разрешала оборот взрывчатых веществ и взрывчатых материалов, а в само понятие «оборот», как указано в нормативных документах, входит также их изготовление.
По словам представителей компании, в данном случае о понятии «производство» речь не идет вообще.
Отметим, что в ходе судебного процесса интересы Рубабы Муршудовой и Рамиля Гасанова защищает глава адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнеры», известный адвокат Камандар Насибов и сотрудник этого бюро Вугар Алиев, сообщивший корреспонденту haqqin.az, что, поскольку в должностных инструкциях Муршудовой и ее заместителя нет пунктов, связанных с взрывчатыми веществами, им никак не может быть предъявлено обвинение по статье «превышение должностных полномочий».
«Для совершения преступного деяния, предусмотренного настоящей статьей, необходимо, прежде всего, выявить факт злоупотребления должностным лицом своими служебными полномочиями, - объяснил адвокат. - В должностных инструкциях лиц, права которых мы защищаем, не предусмотрено определение материалов, необходимых для проведения взрывных работ. При этом люди, допрошенные в качестве свидетелей по уголовному делу, заявили, что Рубаба Муршудова и Рамиль Гасанов не давали им никаких указаний по изготовлению игданита. А обвинение, в свою очередь, не указало, в какой именно форме подсудимые участвовали в совершении преступления».
Вугар Алиев добавил, что, согласно решению пленума Конституционного суда от 05.06.2022 года, преступление, совершенное одним должностным лицом при участии организатора, подстрекателя или пособника, не может считаться преступлением, совершенным группой лиц. Следовательно, если указанные участники непосредственно не участвовали в совершении действий, составляющих объективную сторону преступного деяния, либо в их действиях отсутствуют объективные признаки преступления, то деяние не должно рассматриваться, как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В свою очередь, адвокат Камандар Насибов сказал по поводу предъявленного подсудимым обвинениям по статье 229.2.1 УК следующее:
«В действиях лиц, права которых мы защищаем, уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, отсутствуют. Так, ООО Qranit-QP имеет специальную лицензию на осуществление оборота веществ, ограниченных в гражданском обороте — в данном случае, взрывчатых материалов. На основании указа президента Азербайджана от 12.09.2005 № 292, Кабинет Министров специальным нормативным документом определил дополнительные условия обращения таких материалов. Статья №9 этого нормативного документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 05.08.2006 №120, определяет дополнительные условия, необходимые для обращения взрывчатых веществ и устройств. В своей деятельности компания Qranit-QP соблюдала все эти условия. Однако никаких дополнительных условий, связанных с изготовлением и производством взрывчатых материалов, в этом нормативном документе нет, следовательно, предприятие не нарушало этот нормативный документ и имело право изготавливать взрывчатые материалы в соответствии с указанным в лицензии понятием «оборот».
Насибов сообщил, что и суд, и защита направили соответствующие запросы в Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору. В ответном письме Агентства от 19.09.2023 указано, что юридические лица, имеющие лицензию на оборот предметов ограниченного оборота (взрывчатых материалов), могут изготавливать и применять взрывчатое вещество игданит.
«В письме отмечается, что никакого запрета на изготовление игданита законодательством не предусмотрено, - подчеркнул адвокат. — Это означает, что государственный орган, выдавший лицензию, подтверждает, что лица, права которых мы защищаем, не выходили за рамки выданной им лицензии. С другой стороны, орган, выдавший лицензию, периодически проверяет предприятие на предмет его выполнения, и принимает соответствующие меры в случае выявления каких-либо отклонений или нарушений законодательства. Министерство по чрезвычайным ситуациям не выявило в деятельности компании Qranit-QP случаев отклонения от предоставленной ей лицензии и не предприняло никаких мер в отношении этой компании».
Редакция Haqqin.az планирует и дальше следить за ходом этого дела.