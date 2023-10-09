Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:40

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил, что Баку готов вести переговоры с Ереваном в Грузии, подчеркнув, что для этого нужно согласие и армянской стороны. Касаясь вопроса посреднических усилий, Ильхам Алиев отметил стремление ряда стран и международных организаций оказать поддержку в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но при этом намекнул, что не все из них беспристрастны.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что «мирное соглашение с Арменией будет подписано уже в ближайшее время». Следует отметить, что идея использования Грузии в качестве площадки для мирных переговоров или посредничества между Азербайджаном и Арменией была озвучена не впервые. В частности, после 44-дневной Карабахской войны Азербайджан выдвинул предложение о создании тремя государствам Южного Кавказа совместного формата сотрудничества с Россией, Ираном и Турцией (так называемый, формат «3+3»). Это предложение поддержали Россия, Турция, а затем и Иран. Что же касается Армении и Грузии, то первая так и не выразила однозначной позиции, а вторая заявила о невозможности присоединения к этому формату, поскольку часть территории Грузии оккупирована Россией. Вместе с тем, в декабре 2021 года в Москве, без участия Грузии, прошла первая встреча министров иностранных дел в формате «3+2». Хотя Грузия пока не настроена присоединяться к формату «3+3», она неизменно проявляла готовность взять на себя роль беспристрастного посредника между Арменией и Азербайджаном. Так что, после заявления президента Азербайджана о готовности Тбилиси стать площадкой для мирных переговоров с Арменией, остается лишь выяснить позицию Еревана.

Официально Армения пока никак не прокомментировала инициативу Грузии. Армянская служба радио «Свободы» направила запрос в МИД Армении, но ответа пока не получила. Что же касается армянских экспертных кругов, то их подход к предложению о тбилисском формате неоднозначен. Политический обозреватель Арег Кочинян считает, что в данный момент переговоры в Тбилиси могут быть выгодными для Баку, но не соответствуют целям Еревана по «интернационализации» конфликта между Азербайджаном и Арменией. «Если мы рассматриваем возможность Тбилиси, то возникает вопрос: а почему бы сторонам не встретиться на границе? – задается вопросом Арег Кочинян. - Пусть это будет двусторонняя армяно-азербайджанская встреча для обсуждения всех деталей. Но если это Грузия, то она может быть посредником, а может и не быть им, исходя из баланса сил и возможностей». Джонни Меликян, эксперт по грузинским вопросам, считает, что Ереван может использовать предложение по тбилисскому формату, но при условии определения своих «красных линий». По его словам, Армения не стоит отказываться от этого предложения, но она должна определить круг вопросов, которые следует обсудить в Тбилиси. Отметим, что в настоящее время московский формат в переговорах между Арменией и Азербайджаном, практически, не работает - на фоне напряженности в отношениях между Арменией и Россией перспективы возвращения Еревана в этот формат незначительны.

Что подтверждает отказ главы МИД Армении Арарата Мирзояна присутствовать на встрече глав внешнеполитических ведомств стран СНГ, которая пройдет в Бишкеке 12 октября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил накануне в интервью агентству РБК, что Москва готова организовать в Бишкеке трехстороннюю встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана. Баку уже дал свое согласие на эту встречу, Ереван же вначале не отреагировал, а после публикации интервью Галузина заявил, что во встрече в Бишкеке примет участие не министр Мирзоян, а его заместитель. Также под вопросом участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите СНГ: на прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Пашинян «возможно, примет участие в этом саммите посредством видеоконференции». Таким образом, на данный момент брюссельский формат мирных переговоров представляется единственным жизнеспособным вариантом. Как уже сообщалось, президент Азербайджана отказался от встречи с Николом Пашиняном, запланированной в рамках саммита «Европейского политического сообщества» в Гранаде, в знак протеста против откровенно проармянской позиции Франции, а также в связи с невозможностью договориться об участии в эти переговорах Турции. В то же время, азербайджанская сторона не отказалась от посредничества Евросоюза и согласилась провести переговоры в конце октября в Брюсселе с участием председателя Совета Союза Шарля Мишеля.