Русские взорвали подводный кабель и газопровод между Финляндией и Эстонией?
Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения, подача газа по нему временно приостановлена. Повреждения получил и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами, сообщает BBC.
Согласно информации, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости готов прийти на помощь своим союзникам. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что Британия готова поддержать Финляндию и Эстонию в расследовании аварий с газопроводом и подводным кабелем.
Газопровод Balticconnector протяженностью 77 километров, пролегающий по дну Финского залива и соединяющий финский город Инкоо с эстонским Палдиски, был перекрыт рано утром в воскресенье в связи с резким падением давления в системе. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, «скорее всего повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия». Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что, хотя авария вызывает тревогу, энергетические запасы Финляндии от этого не пострадают, а повреждение коммуникационного кабеля никак не скажется на связи в стране.
В то же время финский оператор газопровода, компания Gasgrid, отмечает, что на ремонт может уйти несколько месяцев.
Орпо также подчеркнул, что слишком рано делать выводы о том, кто или что могло вызвать аварию. Финское бюро расследований уже изучает этот вопрос.
Газопровод Balticconnector используется для перекачки газа между Эстонией и Финляндией в зависимости от того, какая страна в нем больше нуждается. Обе страны утверждают, что авария на газопроводе никак не отразилась на их энергетической безопасности, однако ни одна из них пока не может с уверенностью сказать, что стало причиной утечки.
Власти и Финляндии, и Эстонии заявили, что поврежденный участок кабеля лежит в эстонской экономической зоне, а газопровода — в финской. Оба были повреждены в ночь на воскресенье.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что поврежденный участок кабеля лежит на глубине 70 метров, поврежденный участок газопровода — на глубине 60 метров и в финской экономической зоне. «Связаны ли эти два инцидента между собой, сегодня еще нельзя сказать. Они географически находятся в довольно разных местах, нужно еще выяснить, что стоит за одним событием и что — за другим. [Хотя] по времени они довольно близки», — сказал Певкур.
«Картина трубы, которую мы видели, подтверждает, что эти повреждения нанесены не водолазом или маленьким подводным роботом, эти повреждения более серьезны», — сказал Певкур, напомнив, что, по данным сейсмологов, взрыва в этом районе не было.
Позже Норвежский сейсмологический институт NORSAR сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье, в 01:20 по местному времени (22:20 7 октября по Гринвичу) в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был зарегистрирован «возможный взрыв». Его место и мощность пока оцениваются с высокой степенью неопределенности, анализ данных продолжается.
Осведомленные источники в Финляндии сообщили на условиях анонимности корреспонденту BBC по вопросам безопасности Фрэнку Гарднеру, что власти страны склонны подозревать в диверсии Россию, которая таким образом решила отомстить за решение Финляндии вступить в НАТО. «Честно говоря, мы ожидали, что нечто подобное случится раньше», — приводит Гарднер слова одного из своих источников.
В официальных заявлениях Финляндия пока старательно избегает прямых указаний на Москву, замечает BBC.
Эта авария произошла чуть больше чем через год после взрывов на газопроводах «Северный поток», по которым Россия транспортировала газ в Германию.
Последствия аварии в Финском заливе уже привели к тому, что цена на газ в Великобритании подскочила на 12,7%.