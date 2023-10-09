Русские взорвали подводный кабель и газопровод между Финляндией и Эстонией?

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Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения, подача газа по нему временно приостановлена. Повреждения получил и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами, сообщает BBC. Согласно информации, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости готов прийти на помощь своим союзникам. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что Британия готова поддержать Финляндию и Эстонию в расследовании аварий с газопроводом и подводным кабелем.

Газопровод Balticconnector протяженностью 77 километров, пролегающий по дну Финского залива и соединяющий финский город Инкоо с эстонским Палдиски, был перекрыт рано утром в воскресенье в связи с резким падением давления в системе. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, «скорее всего повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия». Премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что, хотя авария вызывает тревогу, энергетические запасы Финляндии от этого не пострадают, а повреждение коммуникационного кабеля никак не скажется на связи в стране. В то же время финский оператор газопровода, компания Gasgrid, отмечает, что на ремонт может уйти несколько месяцев. Орпо также подчеркнул, что слишком рано делать выводы о том, кто или что могло вызвать аварию. Финское бюро расследований уже изучает этот вопрос. Газопровод Balticconnector используется для перекачки газа между Эстонией и Финляндией в зависимости от того, какая страна в нем больше нуждается. Обе страны утверждают, что авария на газопроводе никак не отразилась на их энергетической безопасности, однако ни одна из них пока не может с уверенностью сказать, что стало причиной утечки.

Власти и Финляндии, и Эстонии заявили, что поврежденный участок кабеля лежит в эстонской экономической зоне, а газопровода — в финской. Оба были повреждены в ночь на воскресенье. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что поврежденный участок кабеля лежит на глубине 70 метров, поврежденный участок газопровода — на глубине 60 метров и в финской экономической зоне. «Связаны ли эти два инцидента между собой, сегодня еще нельзя сказать. Они географически находятся в довольно разных местах, нужно еще выяснить, что стоит за одним событием и что — за другим. [Хотя] по времени они довольно близки», — сказал Певкур. «Картина трубы, которую мы видели, подтверждает, что эти повреждения нанесены не водолазом или маленьким подводным роботом, эти повреждения более серьезны», — сказал Певкур, напомнив, что, по данным сейсмологов, взрыва в этом районе не было. Позже Норвежский сейсмологический институт NORSAR сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье, в 01:20 по местному времени (22:20 7 октября по Гринвичу) в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был зарегистрирован «возможный взрыв». Его место и мощность пока оцениваются с высокой степенью неопределенности, анализ данных продолжается.