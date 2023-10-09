Белый дом: денег хватит и на Украину, и на Израиль

«Мы считаем, что США в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживать в час нужды нашего союзника - Израиль. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это», - заявил Салливан.

Средств в бюджете США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. С таким заявлением выступил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в «бюджете [США] есть средства» на поддержку Украины. «В бюджете также есть средства на то, чтобы обеспечить Израиль необходимым», - сказал Салливан.

Помощник американского президента также заявил, что у американской разведки нет данных о причастности Ирана к атаке боевиков ХАМАС против Израиля, но не исключает изменения ситуации.

«У нас нет конкретной информации, которая связывала бы Иран с этим нападением. Пока у нас нет такой информации. Возможно, мы получим эту информацию в ближайшие часы и дни, но сейчас мы ею не располагаем», - подчеркнул Салливан.