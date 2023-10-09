При атаке ХАМАС убиты советский ученый и его жена

В Израиле во время атаки ХАМАС на город Офаким погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, сообщил в своем телеграм-канале академик РАН Алексей Хохлов.

Имена Сергея и Виктории Гредескул значатся в списке погибших при нападении боевиков, который опубликовало издание Newsru.co.il.

Супруги были убиты боевиками ХАМАС прямо в своем доме в городе Офаким в первый день атаки на Израиль.

Гредескулу был 81 год. Он окончил Харьковский государственный университет, был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица. Работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина. Автор более ста научных статей. После переезда в Израиль в начале 1990-х годов Гредескул работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию.

В Израиле с начала атаки ХАМАС 7 октября погибли более 900 человек, в том числе иностранцы. Ранения получили свыше 2,3 тыс. человек. В секторе Газа в результате ответных ударов Израиля погибли 900 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения, сообщали палестинские власти.