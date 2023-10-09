Израиль истребителями атаковал более 70 целей ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», - говорится в сообщении.
Как сообщила армейская пресс-служба, район Дарадж-Туффа используется боевиками ХАМАС в качестве «террористического центра».
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