Уроженец Азербайджана выиграл 100 миллионов

Уроженец Азербайджана, проживающий в Сочи строитель Азер Мусаев выиграл 100 миллионов рублей в лотерее.

Согласно сообщению российских СМИ, с сентябре 2023 года он зашел с другом в фирменный магазин «Столото» в Сочи и впервые в жизни приобрел билеты моментальной лотереи. На месте мужчина стер защитный слой и узнал, что выиграл рекордный суперприз в размере 100 000 000 рублей. Счастливым для Азера стал билет с дизайном «Миллионер», который стоил участнику 500 рублей.

У Мусаева большая семья. Суперприз поможет ему поддержать материально своих близких, обустроить жилье.