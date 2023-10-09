ХАМАС ответил Байдену

Движение ХАМАС отвергло заявление президента США Джо Байдена, сделанное во вторник, назвав его подстрекательством, которое «нацелено на эскалацию напряженности и направлено против палестинского народа», передает BBC.

В заявлении говорится, что операция боевиков ХАМАС была начата для защиты палестинского народа и находящихся в тюрьмах Израиля заключенных, защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме и прекращения израильской агрессии, блокады и оккупации.

Представители ХАМАС обвинили США в политике двойных стандартов в отношении палестино-израильского конфликта и призвали Белый дом пересмотреть свою позицию.

Байден во вторник заявил о поддержке Израиля и сказал, что боевики ХАМАС не защищают палестинский народ, а используют его в качестве живого щита.