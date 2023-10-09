10:20

В Ташкенте при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана продолжается «Узбекистано-Азербайджанская декада здравоохранения», приуроченная к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В рамках визита в Узбекистан делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетила созданную в Ташкенте площадь Гейдара Алиева и возведенный там большой мемориальный комплекс. Делегация возложила венки к памятнику общенациональному лидеру, почтила его светлую память.

Было отмечено, что площадь создана в рамках государственного визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан в июне 2022 года. Площадь, расположенная на улице Гейдара Алиева, является одним из мест, куда приезжают на отдых жители и гости Ташкента. Затем делегация посетила посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане.

Также состоялась встреча министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятова с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым. На встрече, прошедшей в дружественной атмосфере, был подчеркнут высокий уровень двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами, и что взаимные визиты лидеров обеих стран являются ярким примером этих дружественных отношений. Было отмечено, что 11 октября в рамках Декады состоится Узбекистано-Азербайджанский форум здравоохранения. Помимо углубления двустороннего сотрудничества, форум создаст широкие возможности для усиления обмена опытом в сфере здравоохранения, стимулирования государственно-частного партнерства, привлечения дополнительных инвестиций в эту сферу. Были высоко оценены мероприятия хирургических операций, обследований и процедур, проведенные специалистами Министерства здравоохранения Азербайджана совместно со своими узбекскими коллегами. Подчеркнулось, что данное мероприятие выводит взаимное сотрудничество на новый уровень, создает широкие возможности для повышения практических знаний врачей обеих стран и охраны здоровья населения. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В рамках декады делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетила Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова. Здесь Теймур Мусаев встретился с совместно прооперированными в рамках декады здравоохранения гражданами и врачами-специалистами из Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках Декады здравоохранения были проведены более 100 совместных хирургических операций с использованием современного медицинского оборудования и медицинское обследование населения в различных регионах Узбекистана.