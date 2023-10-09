В британском городе Шеффилд во время митинга в поддержку Палестины один из участников под возгласы ликующей толпы забрался на ратушу Шеффилда и сорвал израильский флаг, заменив его палестинским. Об этом сообщает Sky News.

Полиция сообщила, что двое мужчин после инцидента сбежали с места происшествия.

На видео виден человек в капюшоне, перемещающийся по гребню крыши на высоте около 60 метров.

Подойдя к мачте, он срывает флаг, а затем пытается водрузить палестинский флаг на его месте.

Толпа внизу отметила падение флага Израиля, аплодируя человеку, который затем спустился и убежал.

Эта акция случилась после того, как премьер-министр Великобритании предупредил, что поддержка ХАМАС против Израиля будет караться законом.

МВД Британии ранее предупредило, что размахивание палестинским флагом на британских улицах «может быть незаконным», если это делается с целью поддержки террористических актов.