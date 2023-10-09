Докатились: в Британии срывают израильские флаги видео
В британском городе Шеффилд во время митинга в поддержку Палестины один из участников под возгласы ликующей толпы забрался на ратушу Шеффилда и сорвал израильский флаг, заменив его палестинским. Об этом сообщает Sky News.
Полиция сообщила, что двое мужчин после инцидента сбежали с места происшествия.
На видео виден человек в капюшоне, перемещающийся по гребню крыши на высоте около 60 метров.
Подойдя к мачте, он срывает флаг, а затем пытается водрузить палестинский флаг на его месте.
Толпа внизу отметила падение флага Израиля, аплодируя человеку, который затем спустился и убежал.
Эта акция случилась после того, как премьер-министр Великобритании предупредил, что поддержка ХАМАС против Израиля будет караться законом.
МВД Британии ранее предупредило, что размахивание палестинским флагом на британских улицах «может быть незаконным», если это делается с целью поддержки террористических актов.
October 11, 2023