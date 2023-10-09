Зеленский о втором сроке

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

По его словам, он пойдет на второй срок, если война продолжится.

«Если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — сказал Зеленский.

В августе 2023 года Зеленского уже спрашивали, будет ли он баллотироваться на выборах, глава государства заявил, что не покинет страну во время войны.

«В 2024 году, если продлится война и, если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну», — подчеркнул президент.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.