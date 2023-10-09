ХАМАС убил и гражданина Азербайджана официальное заявление; обновлено 12:18
Стали известны имена уроженцев Азербайджана, погибших в результате атак ХАМАС в Израиле.
Как сообщили в МИД, один из погибших - Элькин Назаров - имел двойное гражданство.
Вчера он был похоронен в Кирьят-Яме.
Трое других - Шамиль Аббасов, Эмин Ахундов и Роман Гандель - были гражданами Израиля.
*** 10:58
В результате нападения ХАМАС погиб гражданин Азербайджана, сообщил глава управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.
Он добавил, что среди погибших также трое представителей еврейской общины, переехавших из Азербайджана в Израиль.
По словам Гаджизаде, посольство Азербайджана в Израиле продолжает свою работу, соблюдая правила безопасности.