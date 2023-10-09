10:59

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым по приглашению Республиканской коллегии адвокатов Казахстана 5-7 октября совершила официальный визит в Астану для участия в работе VII Казахстанского международного форума адвокатов «Сильная адвокатура - опора правового государства». В делегацию также вошли член президиума Коллегии Вугар Бабаев и зампредседателя дисциплинарной комиссии Эльхан Гулиев.

Лидеры адвокатур и эксперты международного уровня обсудили последние события и вопросы, затрагивающие юридическую профессию в мире. В Форуме приняли участие председатель Республиканской коллегии адвокатов Казахстана Айдын Бикебаев, помощник президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, зампредседателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов, министр юстиции РК Азамат Ескараев, первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев, руководящие лица Администрации президента, парламента Казахстана, коллегии адвокатов около 10 стран, а также представители международных организаций (Международная комиссия юристов (ICJ), Международная коллегия адвокатов (IBA), Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и Американская ассоциация юристов). Приветствуя участников Форума, председатель Коллегии Анар Багиров в своей презентации рассказал об успешных реформах, проводимых в последние годы в направлении повышения репутации института адвокатуры в Азербайджане, обеспечении полной финансовой независимости Коллегии, ограничении института представительства, монополии института адвокатуры,а также многогранной работе, проделанной коллегией.

Багиров отметил, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются в различных сферах, как и между институтами адвокатуры. Председатель Коллегии проинформировал участников мероприятия об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации, восстановлении территориальной целостности, а также о проводимых восстановительных работах, возвращении бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. Также от имени Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поблагодарил всех казахстанских коллег во главе с председателем Коллегии адвокатов Айдыном Бикебаевым за эффективное сотрудничество двух институтов.