США назвали свою цель на Южном Кавказе

Цель США на Южном Кавказе – установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, заявил на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он не согласился с утверждениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что у США "есть геополитические амбиции" на Южном Кавказе.

"Это совсем не так. Наша единственная цель на Южном Кавказе - обеспечить прочный мир и стабильность в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - заявил Мэтью Миллер.

Он также отказался сообщить подробности состоявшейся в эти дни в Азербайджане встречи между старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боно и официальными лицами Баку.