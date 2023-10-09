Война ХАМАС и Израиля: главное на пятый день

11:40

Война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС продолжается пятый день. В среду израильские военные самолеты продолжили авианалеты на районы сектора Газа, превратив здания в руины и заставив людей искать укрытие. ООН сообщает, что 263 934 человека в секторе Газа стали вынужденными переселенцами.

Гуманитарные организации настаивают на создании коридоров для доставки помощи, утверждая, что больницы переполнены ранеными и в них заканчиваются запасы медикаменты. Израиль прекратил поставки пищи, топлива и медикаментов в Газу в ответ на кровавое вторжение ХАМАС в Израиль в субботу. Единственный оставшийся путь из Египта был закрыт во вторник после авиаударов возле пограничного перехода. Ожидается, что спираль насилия в войне, в которой уже погибли по меньшей мере 2 100 человек с обеих сторон, будет раскручиваться.

Новые перестрелки произошли на северных границах Израиля с боевиками в Ливане и Сирии во вторник, что указывает на риск расширения регионального конфликта. Израильская армия заявила, что с момента вторжения в субботу в Израиле погибли более 1200 человек, включая 155 солдат. В секторе Газа погибли 900 человек, включая 260 детей и 230 женщин, согласно данным местных властей. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате израильских атак на Газу погибли по меньшей мере 260 детей.