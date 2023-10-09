Война ХАМАС и Израиля: главное на пятый день

Война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС продолжается пятый день.

В среду израильские военные самолеты продолжили авианалеты на районы сектора Газа, превратив здания в руины и заставив людей искать укрытие. ООН сообщает, что 263 934 человека в секторе Газа стали вынужденными переселенцами.

Хан-Юнис в секторе Газа после обстрелов

Гуманитарные организации настаивают на создании коридоров для доставки помощи, утверждая, что больницы переполнены ранеными и в них заканчиваются запасы медикаменты.

Израиль прекратил поставки пищи, топлива и медикаментов в Газу в ответ на кровавое вторжение ХАМАС в Израиль в субботу. Единственный оставшийся путь из Египта был закрыт во вторник после авиаударов возле пограничного перехода.

Ожидается, что спираль насилия в войне, в которой уже погибли по меньшей мере 2 100 человек с обеих сторон, будет раскручиваться.

Поврежденные автомобили недалеко от места проведения рейв-вечеринки в кибуце Реим, Израиль

Новые перестрелки произошли на северных границах Израиля с боевиками в Ливане и Сирии во вторник, что указывает на риск расширения регионального конфликта.

Израильская армия заявила, что с момента вторжения в субботу в Израиле погибли более 1200 человек, включая 155 солдат.

В секторе Газа погибли 900 человек, включая 260 детей и 230 женщин, согласно данным местных властей. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате израильских атак на Газу погибли по меньшей мере 260 детей.

Город Газа в руинах

Израиль утверждает, что были нейтрализованы сотни бойцов ХАМАС.

В Израиле и за его пределами семьи более чем 150 людей, похищенных ХАМАС и другими радикальными группировками, опасаются за жизни своих близких. Вооруженное крыло ХАМАС предупреждает, что будет убивать одного из заложников в ответ на каждый израильский авианалет на гражданские объекты.

Между тем единственная электростанция в секторе Газа может прекратить работу через 10-12 часов из-за истощения запасов топлива. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Из-за постоянных ракетных обстрелов израильтяне вынуждены скрываться в подвалах