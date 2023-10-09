Ситуация на границе Израиля и Ливана накаляется
Вооруженные силы Израиля сообщают, что из Ливана в направлении военного поста возле деревни Араб аль-Арамше была выпущена управляемая противотанковая ракета. Об этом информирует The Times of Israel.
ЦАХАЛ (Вооруженные силы Израиля) сообщает, что вскоре предоставит дополнительную информацию. О возможных ранениях пока не говорится.
На северной границе Израиля в последние дни произошло несколько столкновений, большинство из которых приписывается палестинским радикальным группам, действующим из-под подконтрольного движению «Хезболла» южного Ливана.
🔴An anti-tank missile was launched from Lebanon toward a military post adjacent to the community of Arab Al-Aramshe on the #BlueLine.— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023