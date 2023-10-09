Нетаньяху договорился с оппозицией: в Израиле создается чрезвычайное правительство
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и лидер оппозиционного блока «Государственный лагерь», экс-министр обороны Израиля Бени Ганц договорились о создании правительства чрезвычайного положения, пишут израильские СМИ.
Ранее лидеры партий правительственной коалиции поручили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать правительство чрезвычайного положения.
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