В Брюсселе проходит встреча группы по поставкам вооружений Киеву в формате "Рамштайн" в Брюсселе, в нем впервые принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

На заседании глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о новом пакете помощи Украине в размере $200 млн.

В него войдут ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды.