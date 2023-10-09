Баку зальет осадками
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в отдельных районах полуострова – кратковременный проливной дождь, гроза. Утром осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 14-17° тепла.
Атмосферное давление повысится с 769 мм ртутного столба до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем - 50-60%.
В отдельных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами – проливные с грозами, в горных территориях прогнозируется снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман.
Восточный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.